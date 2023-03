Ipsen : Acquisition d'Albireo Pharma finalisée

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Ipsen annonce la finalisation de l'acquisition d'Albireo Pharma, une entreprise innovante de premier plan dans le domaine des modulateurs d'acides biliaires pour le traitement des maladies hépatiques rares, une acquisition annoncée au mois de janvier.



Elle lui permet de compléter son portefeuille avec des traitements prometteurs pour les maladies hépatiques cholestatiques rares, des produits innovants avec un réel potentiel en cours de développement, ainsi que des capacités scientifiques et commerciales.



Dans le cadre de la transaction, Ipsen acquiert toutes les actions émises et en circulation d'Albireo au prix de 42 dollars par action en numéraire, auquel s'ajoute un certificat de valeur garantie (CVG) non transférable de 10 dollars par action.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.