Ipsen : Accord de collaboration avec Exicure

(CercleFinance.com) - Ipsen indique avoir signé avec Exicure un accord de collaboration exclusif pour la recherche, le développement et la commercialisation de nouveaux acides nucléiques sphériques (SNA) dans le traitement potentiel de la maladie de Huntington et du syndrome d'Angelman.



Exicure sera responsable de la recherche et de certaines activités de développement préclinique. S'il exerce son option de licence exclusive, Ipsen sera responsable des phases plus avancées de développement et de la commercialisation à l'échelle mondiale.



Exicure recevra un paiement initial de 20 millions de dollars, et pourra en outre recevoir jusqu'à un milliard de dollars provenant de commissions liées à l'exercice de l'option et de paiements d'étape, ainsi que des redevances progressives.



