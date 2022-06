Inventiva : Trois présentations à l'International Liver

(CercleFinance.com) - La société biopharmaceutique Inventiva annonce la sélection de trois abstracts scientifiques pour présentation par poster lors de l'International Liver Congress 2022 organisé par l'Association for the Study of the Liver (EASL) du 22 au 26 juin à Londres.



La première présentation démontre les effets bénéfiques de lanifibranor sur les marqueurs de la santé cardiométabolique chez les patients atteints de NASH (stéatohépatite non alcoolique) avec fibrose non cirrhotique, indépendamment de la prise de poids observée.



Les deux autres illustrent l'effet bénéfique du traitement avec lanifibranor sur le score FAST et l'identification de biomarqueurs de la réponse histologique chez les patients atteints de NASH non cirrhotique traités avec lanifibranor.



