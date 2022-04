Inventiva : Sélection d'un abstract sur Lanifibranor

(CercleFinance.com) - Inventiva annonce la sélection d'un abstract portant sur son Lanifibranor, pour une présentation en session plénière lors de la troisième International Conference on Fatty Liver qui se tiendra du 28 au 30 avril 2022 à Vienne en Autriche.



Cet abstract porte sur l'amélioration des marqueurs de la santé cardiométabolique chez les patients atteints de NASH (stéato-hépatite non alcoolique) traités avec Lanifibranor par rapport à un traitement placebo.



'Dans l'étude clinique de Phase IIb NATIVE d'Inventiva, lanifibranor a démontré des effets bénéfiques sur l'histologie hépatique, la résolution de la NASH et l'amélioration de la fibrose chez les patients atteints de NASH', précise la société biopharmaceutique.



