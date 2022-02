Inventiva : Recul de la position de trésorerie sur trois mois

(CercleFinance.com) - La société biopharmaceutique Inventiva affiche au 31 décembre 2021, une position de trésorerie (y compris dépôts à court terme) de 95,4 millions d'euros, contre 105,7 millions au 30 septembre dernier et 113 millions à fin 2020.



Le chiffre d'affaires s'est élevé à 4,2 millions d'euros en 2021, contre 0,4 million en 2020, principalement dû à la réception d'un paiement d'étape à la suite du lancement par AbbVie de l'étude clinique de phase IIb avec cedirogant au quatrième trimestre 2021.



Compte tenu de ses programmes actuels, la société estime que sa trésorerie, ses équivalents de trésorerie et ses dépôts à court terme lui permettront de financer ses activités jusqu'au premier trimestre de 2023.



