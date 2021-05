Inventiva : Jefferies reste à 'achat'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 23 euros sur Inventiva, jugeant que 'la décision du partenaire AbbVie de poursuivre le développement du cédirogant dans le psoriasis est la bienvenue'.



Selon le broker, elle 'renforce la croyance en un pipeline au-delà de la maladie du foie NASH, augmente les liquidités et fournit surtout des catalyseurs supplémentaires en attendant les données clés de phase III sur lanifibranor dans la NASH'.



'Nous n'attribuons actuellement aucune valeur au cédirogant, par conséquent des développements positifs représentent du pur potentiel à la hausse', ajoute Jefferies pour qui 'Inventiva reste une carte de valeur pour la NASH'.



