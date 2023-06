Inventiva : Entouré pour des résultats d'étude positifs

(CercleFinance.com) - Inventiva s'envole de 23% après l'annonce par la société biopharmaceutique de premiers résultats positifs d'une étude clinique qui évalue son lanifibranor chez des patients atteints de diabète de type 2 (DT2) et de NAFLD (stéatose hépatique non alcoolique).



Cette étude de phase II a atteint son principal critère d'évaluation avec une réduction de 44% des triglycérides intra-hépatiques, chez les patients traités avec lanifibranor à la dose de 800mg par jour pendant 24 semaines, comparé à 12% dans le groupe placebo.



En outre, l'étude a démontré un effet significatif sur une série de critères d'évaluation secondaires, notamment le contrôle glycémique (réduction de l'hémoglobine A1c). Le traitement a été bien toléré et aucun problème de sécurité n'a été signalé.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel