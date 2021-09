Inventiva : Entouré après une décision positive de la FDA

(CercleFinance.com) - Inventiva bondit de près de 9% après la décision par la Food and Drug Administration (FDA) américaine que le statut 'Fast Track' précédemment accordé à lanifibranor dans la NASH englobe le traitement des patients atteints de la NASH avec une cirrhose compensée.



Cette décision fait suite à une demande déposée en août dernier. La FDA avait précédemment accordé les statuts 'Fast Track' et 'Breakthrough Therapy' à lanifibranor pour le traitement de la NASH en septembre 2019 et octobre 2020.



Le programme 'Fast Track' vise à faciliter le développement ainsi qu'à accélérer l'évaluation réglementaire et l'approbation potentielle de candidats médicaments pouvant traiter des pathologies graves et répondre à des besoins médicaux non satisfaits importants.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel