Interparfums : Les parfums Jimmy Choo et Coach cartonnent, Interparfums bat des records de ventes en 2021

(BFM Bourse) - Les revenus annuels d'Interparfums dépassent pour la première fois le demi-milliard d'euros et s'établissent légèrement au-dessus de son objectif triplement relevé, assortis d'une marge opérationnelle meilleure que prévu. Le marché apprécie.

La recette d'Interparfums continue de faire mouche. Après avoir relevé trois fois ses objectifs annuels (initialement très prudents, comme à l'accoutumée) de chiffre d'affaires et de marge opérationnelle courante entre septembre et décembre dernier, le créateur et distributeur de parfums de prestige (sous licence de grandes marques de luxe) dépasse les dernières cibles qu'il s'était fixé, à savoir "des revenus annuels proche de 550 millions d'euros" et une marge opérationnelle courante de 16%.

Le point d'activité publié lundi soir révèle en effet que le chiffre d'affaires annuels du groupe a atteint 560,8 millions d'euros sur l'année écoulée, en hausse de 15,8% par rapport celui de 2019 et de 52,7% par rapport à celui de 2020, année marquée par le début de la pandémie de Covid-19. Quant à la marge opérationnelle, "compte tenu du chiffre d'affaires réalisé en fin d'année, elle devrait approcher 17% sur l'ensemble de l'exercice" estime le directeur général adjoint du groupe Philippe Santi, cité dans le communiqué.

Pour mémoire, les objectifs initialement annoncés par Interparfums étaient de l'ordre de 400 millions d'euros de revenus annuels pour 12% de marge opérationnelle courante courante.

Le modus operandi -établir sciemment des objectifs prudents avant de les relever plusieurs fois puis de les battre- est connu des investisseurs mais fonctionne toujours, comme en atteste le bond de 6,6% du titre Interparfums à 68,2 euros peu avant 10h ce mardi.

Percée en Amérique latine

L'activité record enregistré par Interparfums en 2021 "reflète la bonne orientation du marché de la parfumerie et une demande soutenue sur les lignes majeures et les nouveautés du groupe" pointe Sarah Thirion, analyste chez Midcap Partners qui cite notamment les succès des parfums "I Want Choo" (Jimmy Choo), "Explorer Ultra Blue" (Montblanc) et "Coach Dreams Sunset" (Coach). "Montblanc et Lanvin renouent avec les standards d’activité de 2019, Jimmy Choo les dépasse de 27% et Coach de 34%" remarque-t-elle également. Sur l'année 2021, le chiffre d'affaires de Montblanc, première marque du groupe, a très légèrement progressé par rapport à 2019 (+1% à 142,3 millions d'euros) et celle-ci est désormais talonnée par Jimmy Choo (+27% sur la période à 131 millions) et Coach (+34% à 115,6 millions).

"La performance est par ailleurs notoirement portée par l’empreinte aux Etats-Unis du groupe (40% du chiffre d'affaires en 2021 versus 31.3% en 2019) dont l’activité dépasse de 48% les standards de 2019, et par l’Amérique Latine qui surperforme 2019 de 20%" poursuit Sarah Thirion. Sur deux ans, l'Asie affiche également 15% de progression et l'Europe de l'Est 12%. L'Europe de l'Ouest et la France retrouvent pour leur part "des niveaux d'activité cohérents" mais restent impactés par les restrictions sanitaires tout comme le Moyen-Orient, souligne Interparfums.

Le groupe dit par ailleurs "aborder avec confiance" l'année 2022, "et notamment le début de l'exercice, consacré au déploiement de la première ligne de parfums Moncler" rappelle le PDG Phille Bénacin, également cité dans le communiqué. Interparfums ne se départit néanmoins pas de son habituel prudence, évoquant notamment la "persistance des tensions sur la chaîne d'approvisionnement et des incertitudes liées à la crise sanitaire". Face "au manque de visibilité persistant", le groupe maintient donc son objectif de marge opérationnelle de 15% pour l'exercice 2022.

Si le groupe ne se risque pas encore à fournir des objectifs chiffrés pour son exercice en cours, Sarah Thirion table pour sa part sur un chiffre d'affaires de 617,5 millions d'euros (+10,1%) en 2022, ce qui supposerait une croissance de 3% du périmètre existant "soutenue par une demande bien orientée tant aux Etats-Unis qu’en Chine, des hausses de prix de 5% prévues au premier semestre légèrement supérieures à l’inflation du prix de revient (entre 3 et 4%), le rétablissement progressif de l’Europe de l’Ouest, du Moyen-Orient et du "travel retail", et des lancements stratégiques sur les marques phares notamment Coach et Jimmy Choo". En résumé, le groupe dispose encore "de nombreux arguments pour la suite" estime l'analyste, qui relève son conseil de conserver à achat et sa cible de 75 à 77 euros sur le titre.

Quentin Soubranne - ©2022 BFM Bourse