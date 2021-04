Interparfums : Le rehaussement des prévisions d'activité d'Interparfums séduit en Bourse

(BFM Bourse) - Si le créateur de parfums n'attend pas d'amélioration sensible de sa marge, Interparfums relève de 10% son objectif de chiffre d'affaires pour 2021 après un trimestre remarquablement solide (en dépit de la faiblesse du segment duty free).

Comme tout bon parfumeur habitué à mélanger les effluves, Interparfums distille un optimisme mêlé de prudence en regard de ses perspectives 2021. Au terme du premier trimestre, le groupe relève en effet ses prévisions de revenus, tout en signalant que la marge opérationnelle ne devrait quant à elle pas augmenter, en tous cas pas sensiblement. Les investisseurs -qui retrouvent là une recette souvent usitée par le groupe- apprécient plutôt le bouquet : l'action grimpe de 2,66% à 54,10 euros vers 15h00 ce mercredi.

La dynamique de croissance qui avait commencé à se faire sentir à partir du troisième trimestre 2020 s'est accélérée au premier trimestre 2021, avec un chiffre d'affaires de 132,6 millions d'euros sur cette période. Soit un taux de croissance de 28% par rapport à une base déprimée au premier trimestre 2020, mais même 4,7% au-dessus du premier trimestre 2019 - plutôt remarquable sachant que la fréquentation dans les boutiques duty free, canal habituellement important de distribution, n'est toujours qu'une fraction de ce qu'elle était à l'époque.

Cette performance témoigne "du fort rebond des principales marques du portefeuille ainsi que du succès des derniers lancements", souligne la firme, dont I Want Choo, la ligne Rochas Girl ou Kate Spade.

"Si ce très bon début d’année, tant sur les lignes catalogues que sur les lancements, et un carnet de commandes très haut, confortent notre optimisme pour les mois à venir, il est bien difficile d’extrapoler cette tendance sur les trimestres à venir compte tenu du manque de visibilité actuel", a détaillé Philippe Benacin, cofondateur et PDG. "A ce jour, nous anticipons un chiffre d’affaires de l’ordre de 440 millions d'euros sur l’ensemble de l’exercice 2021", a-t-il ajouté, ce qui représenterait une hausse de l'ordre de 20% par rapport à 2020 et un objectif nettement supérieur aux 400 millions d'euros évoqués précédemment.

Philippe Santi, directeur général délégué a ajouté :"Alors que nous constatons une accélération de l’activité, nous n’anticipons pas d’augmentation sensible de la marge opérationnelle de l’exercice, compte tenu de notre stratégie affirmée de réinvestissement progressif de nos excédents de résultat opérationnel". Pour l'heure, les prévisions restent donc calées sur un niveau de marge de l'ordre de 12%, par rapport aux 12,8% obtenus en 2020.

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse