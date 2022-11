Interparfums : Oddo confirme son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Interparfums avec un objectif de cours inchangé de 56 euros.



Ce matin, Interparfums a affiné ses estimations de CA et de résultat pour 2022: le management vise désormais un CA 2022 à 670-680 ME (contre 640-650 MEe auparavant, soit +5%), pour une MOP attendue à ' autour de 17% ' (inchangé).



Pour l'exercice 2023, Interparfums vise un CA de 710-720 ME et une marge opérationnelle conservée autour de 17%, soit un ROC à près de 122 ME.



Oddo estime que la croissance affichée par la guidance 2023 (soit +6%) semble 'particulièrement raisonnable si l'on considère que le CEO avait indiqué, lors du CA T3, que l'objectif de hausse des prix 2023 était proche de 3-4%'.



Le broker souligne que les chiffres proposés par la société se situent quelques 2-3% au-dessus des attentes du consensus, qui devrait s'ajuster.



