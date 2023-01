Interparfums : Après un énième relèvement d'objectif, Interparfums se veut prudent pour 2023

(BFM Bourse) - Interparfums relève une nouvelle fois ses prévisions financières pour 2022. En revanche, pour l'année qui vient de débuter, le discours se veut plus prudent.

Et de 4 ! Interparfums relève pour la quatrième fois ses objectifs annuels ce jeudi à l'occasion d'un point sur ses perspectives. "Compte tenu d'une demande toujours aussi élevée et d'un rythme de livraison extrêmement satisfaisant au cours de ces dernières semaines", le créateur et distributeur de parfums de prestige (sous licence de grandes marques de luxe), révise à la hausse sa prévision de ventes pour le groupe avec un chiffre d’affaires désormais attendu entre 705 millions et 710 millions d'euros.

Le groupe piloté par Philippe Benacin visait jusqu'alors une fourchette comprise entre 670 millions et 680 millions d'euros pour l’année 2022, un objectif qui avait été relevé fin novembre dernier. Interparfums visait initialement un objectif de 600 millions d'euros avant de relever le curseur à 630-640 millions puis à 640-650 millions fin octobre.

Le groupe relève également son objectif de marge opérationnelle. Interparfums estime qu'elle devrait désormais "dépasser 17% pour 2022". Là aussi, Interparfums visait initialement une marge opérationnelle de 15% avant de porter son objectif à 16% puis à 17% fin octobre.

Pour parvenir à un tel tour de force en cette période d'inflation, Interparfums a pris les devants dès le début de l'année 2022. Le groupe avait alors pratiqué une hausse de ses prix afin de compenser l’augmentation du coût des matières premières et du conditionnement.

Une prudence pour 2023

En revanche, Interparfums n'envisage pas de relever tout de suite ses objectifs 2023 compte tenu du manque de visibilité induit par le contexte économique et géopolitique. "Le contexte économique et géopolitique, ainsi que les difficultés persistantes en matière d'approvisionnement, ne nous permettent pas, à ce stade de l'exercice, de déterminer de nouveaux objectifs pour 2023 avant la publication des résultats annuels 2022 prévue le 1er mars 2023", tient à prévenir Philippe Benacin, PDG du groupe, dans le communiqué.

Le groupe avait indiqué fin novembre s'attendre à une "nouvelle augmentation de son activité" en 2023, avec un chiffre d'affaires compris entre 710 millions et 720 millions d'euros.

Cette fois-ci l’enthousiasme est beaucoup plus mesuré en Bourse, le titre ne gagne que 1% à 58,60 euros dans les premiers échanges. La prudence affichée par la direction pour l'année qui vient de débuter aurait tendance à gâcher cette nouvelle surprise sur les perspectives 2022. Ou bien, les investisseurs sont peut-être devenus trop habitués au modus operandi d'Interparfums qui consiste à établir sciemment des objectifs prudents avant de les relever plusieurs fois puis de les battre...

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse