Innate pharma : Les avancées cliniques du spécialiste des cancers de la peau rassurent le marché

(BFM Bourse) - Malgré des revenus encore en déclin, tout comme la position de trésorerie, le point d'activité trimestriel de la biotech marseillaise est apprécié par les investisseurs, alors que le président du directoire d’Innate affirme "attendre avec impatience l’arrivée de données additionnelles" pour deux programmes cette année.

Parmi les rares valeurs du jour à surnager dans un marché parisien en proie à une large consolidation sur fond de craintes d'accélération de l'inflation, la société biotechnologique basée au Technopôle de Marseille-Luminy enregistre une hausse de 6% à 3,4 euros, ce qui lui permet de s'extirper du creux de sept mois auquel le cours avait chuté la veille en clôture.

Les chiffres dévoilés par Innate Pharma ne sont pourtant pas transcendants avec un chiffre d'affaires en net repli, de 19,3 millions d'euros au premier trimestre 2020 à 4,5 millions d'euros sur les trois premiers mois de 2021. La biotech spécialisée en oncologie et en immunothérapie n'avait plus enregistré des revenus aussi faibles sur un premier trimestre depuis l'exercice 2015.

Ce chiffre d'affaires provient majoritairement de l’étalement comptable des paiements reçus dans le cadre des accords de collaboration et de licence avec AstraZeneca et Sanofi, précise le groupe, qui souligne avoir reçu un paiement d’étape de 7 millions de dollars (5,75 milliards d'euros) de Sanofi en février 2021 à la suite de la décision du laboratoire de faire progresser un anticorps multispécifique développé par Innate vers les études précliniques réglementaires. Rappelons que la reconnaissance des revenus dans le chiffre d'affaires comptable peut être lissée par rapport aux versements en numéraire reçus.

"Nous avons continué d’exécuter notre stratégie pendant les trois premiers mois de 2021, avançant avec succès la cohorte de l’essai Tellomak évaluant lacutamab dans le mycosis fongoïde et en faisant progresser un premier anticorps multispécifique engageant les cellules NK avec notre partenaire Sanofi" fait valoir le président du directoire du groupe Mondher Mahjoubi, cité dans le communiqué. "Alors que nous continuons à faire avancer notre activité, nous attendons avec impatience l’arrivée de données additionnelles pour ces programmes cette année, tout en tirant avantage de nos capacités solides en R&D pour conduire la prochaine vague d’innovation scientifique chez Innate" ajoute-t-il.

L'anticorps multispécifique susmentionné, baptisé IPH6101/SAR443579, engage les cellules lymphocytes cytotoxiques naturels (ou lymphocytes NK, aussi appelés cellules tueuses naturelles) via leur récepteur activateur NKp46 et utilise le format d'anticorps multi-spécifique propriétaire d'Innate. Il fait l'objet d'un accord de collaboration avec Sanofi depuis janvier 2016. Une étude de toxicologie a été initiée pour ce programme et Innate présentera une mise à jour sur sa plateforme d’anticorps engageant les cellules NK lors du congrès de la Fédération des sociétés d'immunologie clinique (FOCIS) qui se tiendra virtuellement du 8 au 11 juin prochain.

Concernant le lacutamab, un autre anticorps humanisé "first-in-class" en cours d'évaluation clinique dans les lymphomes T cutanés (LTC), une indication orpheline, la société a annoncé en février avoir démontré un signal préliminaire positif dans la cohorte 2 de patients présentant un mycosis fongoïde exprimant KIR3DL2 dans l’essai Tellomak. "Cette cohorte a atteint le nombre pré-établi de réponses nécessaires pour avancer au stade 2 plus tôt que prévu" indique Innate, qui prévoit par conséquent de "présenter ces données préliminaires lors d’une présentation orale au 16ème congrès international des lymphomes malins (ICML) qui se tiendra virtuellement du 18 au 22 juin 2021. La société compte également lancer le démarrage de son essai de Phase 1b évaluant lacutamab chez les patients présentant un lymphome T périphérique en rechute ou réfractaire exprimant KIR3DL2 mi-2021, et ajoute que The Lymphoma Study Association (LYSA) va mettre en place un essai randomisé évaluant lacutamab en combinaison avec une chimiothérapie GEMOX, contre GEMOX seule, au second semestre 2021.

Innate développe actuellement quatre programmes cliniques, dont l'anticorps inhibiteur monalizumab (anticorps anti-NKG2A), en partenariat avec AstraZeneca, pour lequel elle prévoit de présenter "cette année des données de Phase 2 chez les patients atteints d'un carcinome épidermoïde (tumeurs cancéreuses, NDLR) de la tête et du cou en rechute ou métastatique n'ayant jamais reçu d'immunothérapie".

Enfin, pour son anticorps monoclonal avoralimab acquis auprès de Novo Nordisk en 2017, la biotech basée au cœur du pôle de recherche de l'université d'Aix-Marseille indique avoir "terminé le recrutement dans l'essai clinique de phase 2" baptisé FORCE. Celui-ci vise notamment à réduire la durée d'hospitalisation des patients atteints d'un syndrome de détresse respiratoire aiguë lié au Covid-19, Innate ayant constaté une surexpression du récepteur C5a/C5aR". L'anticorps bloque ce dernier et a ainsi "le potentiel de réduire la réponse inflammatoire dans les poumons", explique Eric Vivier, directeur scientifique d’Innate Pharma.

La trésorerie et équivalents de trésorerie du groupe s'établissent pour leur part à 181,7 millions d'euros, contre 206,9 millions d’euros l'an dernier à la même période.

Quentin Soubranne - ©2021 BFM Bourse