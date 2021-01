Innate pharma : Un anticorps progresse dans la recherche de Sanofi

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Innate Pharma annonce que Sanofi a pris la décision de faire progresser IPH6101/SAR443579 vers les études précliniques réglementaires visant l'étude d'un nouveau médicament expérimental.



Pour mémoire, IPH6101/SAR443579 est un anticorps multi-spécifique engageant les cellules NK (NKCE) via leur récepteur activateur NKp46 et utilisant le format d'anticorps multi-spécifique propriétaire d'Innate.



La décision a déclenché un paiement d'étape de sept millions d'euros à Innate par Sanofi, qui sera responsable du développement, de la fabrication et de la commercialisation d'IPH6101/SAR443579.



