Innate pharma : Se distingue, un broker initie à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'action Innate Pharma s'inscrit en forte hausse vendredi à la Bourse de Paris, portée par une initiation de couverture à l'achat de la part des analystes de Stifel.



Vers 15h30, le titre du spécialiste de l'immuno-oncologie s'adjuge 4,9% alors que le marché parisien ne progresse que de 1,6%.



Dans une note diffusée dans la matinée, Stifel indique avoir entamé sa couverture de la valeur avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 7,1 euros, saluant une entreprise 'diversifiée, mature, bien financée et bon marché'.



Après la récente correction dont a été victime le secteur des biotechnologies, le courtier estime que certaines valorisations peuvent apparaître incroyablement faibles au sein du marché.



'Nous considérons Innate Pharma comme l'une des sociétés que nous suivons disposant de qualités différenciantes, ce qui pourrait lui permettre de participer à la prochaine phase de rebond', assure-t-il dans sa note.



Stifel mentionne par ailleurs un profil de cible potentielle en vue d'une acquisition du fait de sa participation à plusieurs programmes de recherche et développement, un statut qui pourrait la rendre attractive aux yeux d'acquéreurs cherchant à éviter le versement de paiements d'étape ou de royalties.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.