Innate pharma : Oddo salue l'accord avec Sanofi

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère sa recommandation 'surperformance' sur Innate Pharma, ainsi que son objectif de cours de sept euros, à la suite de l'annonce d'une extension de la collaboration entre le laboratoire pharmaceutique et Sanofi, nouvelle qu'il juge 'doublement positive'.



'Cet accord permet à la biotech à la fois de dé-risquer en partie les futurs développements de sa nouvelle génération de NK cell engagers multi-spécifiques ainsi que de confirmer une nouvelle fois l'intérêt et le potentiel de sa plateforme ANKET', explique l'analyste.



'En plus de renforcer une trésorerie déjà solide, cette extension de collaboration devrait permettre à la biotech de soutenir la dynamique des développements autour de sa plateforme', poursuit-il, rappelant qu'elle a déjà permis l'identification de deux candidats.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.