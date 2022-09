Innate pharma : Oddo maintient sa recommandation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa recommandation Surperformance et son objectif de cours à 7E suite à l'annonce des résultats financiers d'Innate Pharma.



L'analyste souligne la trésorerie de 158.2 ME (contre 159.7 ME fin 2021) 'qui offre une visibilité financière jusqu'à la fin d'année'.



Innate Pharma a profité de cette publication pour communiquer la décision de son partenaire AstraZeneca de ne pas exercer son option de licence pour le développement de 4 actifs au stade préclinique qui faisaient partie de l'accord de collaboration conclu en 2018.



Oddo retient de cette annonce qu'elle n'a pas d'incidence sur les 1.27 Md$ de paiements potentiels de l'accord de partenariat. Mais surtout note l'analyste, 'elle permet à Innate Pharma de garder la main pour un potentiel développement in-house de ces 4 actifs'.



Les prochaines données concernant lacutamab dans le mycosis fongoïde, lacutamab dans Sézary et l'avancement préclinique de l'IPH65 seront bientôt annoncées relève Oddo qui maintient ainsi sa recommandation.



