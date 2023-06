Innate pharma : Nouvelles données dans le mycosis fongoïde

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Innate Pharma a publié vendredi de nouvelles données de phase II relatives à son anticorps lacutamab dans le traitement du mycosis fongoïde au stade avancé, un lymphome cutané.



Sur la base de la classification actualisée des ganglions lymphatiques, ces résultats montrent une augmentation du taux de réponse objective globale à 42,9% chez les patients exprimant le récepteur KIR3DL2.



Dans le détail, Innate dit avoir recensé deux réponses complètes et sept réponses partielles.



Pour la société biotechnologique, ces données présentées présentées à l'occasion de la conférence internationale des lymphomes malins, confirment à la fois l'activité clinique et le profil de tolérance favorable du produit.



Innate dit maintenant attendre les données finales de l'essai de phase 2 dans le syndrome de Sézary et le mycosis fongoïde d'ici à la fin de l'année.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action de la biotech progressait de 3% vendredi matin dans le sillage de ces annonces, après avoir pris plus de 5% en début de matinée.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.