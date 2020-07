Innate pharma : Nouveau directeur médical

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Innate Pharma annonce la nomination du Dr Joyson Karakunnel au poste de vice-président exécutif et directeur médical, succédant à Pierre Dodion, directeur médical de la société de biotechnologies depuis 2014, qui part à la retraite.



Joyson Karakunnel rejoint Innate Pharma avec une expérience substantielle en immuno-oncologie et en développement de médicaments. Dernièrement, il était directeur médical et vice-président senior chez Tizona Therapeutics.



En tant que nouveau directeur médical, il sera responsable de l'avancement du portefeuille clinique et dirigera une équipe globale centrée sur la stratégie clinique, la sécurité des patients, les affaires réglementaires et médicales.



