Innate pharma : La publication trimestrielle rassure

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Innate Pharma s'inscrit à contre-courant de la tendance baissière mardi à la Bourse de Paris après avoir dévoilé son chiffre d'affaires et sa position de trésorerie pour les trois premiers mois de l'année.



La société d'immunologie a publié ce matin un chiffre d'affaires de 4,5 millions d'euros, à comparer avec 19,3 millions d'euros pour le premier trimestre 2020.



Ce chiffre provient majoritairement de l'étalement comptable des paiements reçus dans le cadre des accords de collaboration et de licence avec AstraZeneca et Sanofi.



Au 31 mars, la trésorerie, les équivalents de trésorerie et actifs financiers de la société s'élevaient à 181,7 millions d'euros.



Innate développe actuellement quatre programmes cliniques, dont l'un porte sur le développement d'anticorps multispécifiques dans le cadre d'une collaboration avec Sanofi.



Dans le cadre de son partenariat avec AstraZeneca, la société prévoit de présenter cette année des données de Phase 2 chez les patients atteints d'un carcinome épidermoïde de la tête et du cou en rechute ou métastatique n'ayant jamais reçu d'immunothérapie.



A 9h20, l'action progressait de presque 2% dans un marché parisien en repli de 1,5%.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.