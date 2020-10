Innate pharma : Entouré après un paiement d'étape

(CercleFinance.com) - Innate Pharma bondit de 15% après qu'AstraZeneca a traité le premier patient dans son essai clinique de phase 3, INTERLINK-1, évaluant son monalizumab, ce qui a déclenché un paiement d'étape de 50 millions de dollars d'AstraZeneca à Innate.



L'étude évalue monalizumab en combinaison avec cetuximab chez des patients présentant un carcinome épidermoïde de la tête et du cou en rechute ou métastatique et préalablement traités par une chimiothérapie à base de sels de platine ainsi qu'une immunothérapie anti-PD-(L).



'Le lancement d'INTERLINK-1 représente une étape financière importante pour Innate', commente Mondher Mahjoubi, président du directoire, soulignant que le paiement d'étape vient renforcer la position de trésorerie jusqu'à fin 2022.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

