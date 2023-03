Innate pharma : En berne après ses résultats annuels

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Innate Pharma perd 4% après la publication d'une perte nette de 58,1 millions d'euros au titre de 2022, contre une perte de 52,8 millions l'année précédente, malgré des produits opérationnels relatifs aux activités poursuivies plus que doublés (+134%) à 57,7 millions.



Le laboratoire pharmaceutique précise que ces revenus proviennent principalement des accords de collaboration et de licence (49,6 millions d'euros) et secondairement du crédit d'impôt recherche (7,9 millions).



La situation de trésorerie, équivalents de trésorerie et actifs financiers s'élevait à 136,6 millions d'euros au 31 décembre 2022 (contre 159,7 millions à fin 2021), sans compter le paiement de 25 millions effectué par Sanofi et encaissé par Innate en mars 2023.



