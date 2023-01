Innate pharma : Données publiées dans Nature Biotechnology

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Innate Pharma annonce la publication dans Nature Biotechnology de données précliniques montrant le contrôle des cellules de leucémie aiguë myéloïde (LAM) par un anticorps trifonctionnel engageant les cellules NK (Natural Killer) via NKp46-CD16a et ciblant CD123.



'Chez Innate Pharma, nous développons un large portefeuille de NK cell engagers via notre plateforme propriétaire ANKET qui peuvent adresser différents types de cancer', rappelle Eric Vivier, le directeur scientifique de la société biopharmaceutique.



Un essai clinique de phase 1/2, sponsorisé par Sanofi, évaluant IPH6101/SAR'579 dans la LAM récidivante ou réfractaire, la leucémie aiguë lymphoblastique à cellules B ou le syndrome myélodysplasique de haut risque, est d'ailleurs en cours.



