Innate pharma : Données précliniques sur un nouvel anticorps

(CercleFinance.com) - Innate Pharma a dévoilé ce week-end des données précliniques concernant un nouvel anticorps thérapeutique destiné au traitement des lymphomes non hodgkiniens à lymphocytes B.



Dans des études précliniques, le composé, baptisé IPH6501, a induit une prolifération des cellules NK et une forte cytotoxicité des cellules NK dans des tests in vitro et ex vivo utilisant des échantillons de patients.



La société de biotechnologies ajoute qu'un 'surrogate' a induit une efficacité anti-tumorale puissante in vivo chez la souris dans des modèles de tumeurs CD20+.



En outre, dans des tests ex vivo avec des échantillons de patients B-NHL, IPH6501 s'est avéré plus efficace qu'un activateur de cellules T ('T Cell Engager') ciblant le CD20.



Ces données ont été présentées samedi lors du congrès de l'European Hematology Association (EHA).



Dans son communiqué, Innate indique qu'IPH6501 continue ainsi de progresser vers un essai clinique de Phase 1.



La biotech prévoit par ailleurs de présenter des données d'efficacité mises à jour de l'essai de Phase 2 avec lacutamab dans le mycosis fongoide au congrès de l'ICML, qui se tiendra à Lugano, du 13 au 17 juin.



