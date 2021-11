Innate pharma : Données précliniques présentées à la SITC

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Innate Pharma annonce la présentation de données précliniques, issues de sa plateforme propriétaire ANKET, permettant de développer une nouvelle génération de NK cell engagers multi-spécifiques, au congrès annuel de la Société d'immunothérapie du cancer (SITC).



Présentées en collaboration avec Sanofi, ces données portent sur IPH6101 / SAR443579, produit le plus avancé de la plateforme ANKET et premier NK cell engager co‑engageant les récepteurs NKp46 et CD16, et ciblant CD123.



Ces données montrent un profil de tolérance favorable chez le primate ainsi qu'une forte activité antitumorale contre les cellules de leucémie aiguë myéloïde (LAM), y compris celles résistantes à la cytotoxicité à médiation cellulaire dépendante des anticorps (ADCC).



