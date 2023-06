Innate pharma : Début du recrutement d'un essai de phase II

(CercleFinance.com) - Innate Pharma annonce que le premier patient a été traité dans MATISSE, son étude de phase 2 multicentrique avec un seul bras évaluant IPH5201, en traitement préopératoire et adjuvant en combinaison avec durvalumab et la chimiothérapie.



Cette étude portant sur des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules à un stade précoce et opérable, n'ayant pas reçu de traitement d'immunothérapie, vise à évaluer l'activité antitumorale du traitement préopératoire.



Innate est responsable de la conduite de l'étude et partage ses coûts avec AstraZeneca, partenaire dont le laboratoire français a reçu un paiement d'étape de cinq millions de dollars lors de la prise de décision d'avancer IPH5201 vers cet essai.



