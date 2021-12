Innate pharma : Début d'un essai clinique, le titre avance

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'action Innate Pharma s'inscrit en hausse de presque 3% jeudi à la Bourse de Paris suite à l'annonce du démarrage d'un premier essai clinique dans le traitement de certaines formes de cancers du sang.



La biotech marseillaise a indiqué ce matin qu'un premier patient avait été traité dans le cadre de cet essai clinique de Phase 1/2 devant évaluer IPH6101/SAR443579, sa molécule la plus avancée.



Le but de l'étude, sponsorisée par Sanofi, est de mesurer la tolérance et l'activité clinique du produit dans différentes hémopathies malignes.



Il s'agit, en l'espèce, de la leucémie aiguë myéloïde récidivante ou réfractaire (LAM R/R), de la leucémie aiguë lymphoblastique à cellules B (LAL de type B) et du syndrome myélodysplasique de haut risque (SMD-HR).



Le début de l'essai, qui a déclenché un paiement d'étape de Sanofi à Innate, ne représente que les prémisses de leur collaboration puisque les deux sociétés travaillent actuellement sur un second programme de recherche.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.