Innate pharma : CA à neuf mois plus que quadruplé

(CercleFinance.com) - A l'occasion de son point d'activité, la société de biotechnologies Innate Pharma affiche un chiffre d'affaires pour les neuf premiers mois de 2022 de 44,3 millions d'euros, comparé à 10,3 millions sur la même période en 2021.



Pour la période de neuf mois close fin septembre 2022, le chiffre d'affaires provient majoritairement des accords de collaboration et de licence avec AstraZeneca et Sanofi, correspondant à l'étalement comptable sur la période des paiements reçus dans ce cadre.



Le laboratoire spécialisé en immuno-oncologie revendique une trésorerie, des équivalents de trésorerie et des actifs financiers de 151,4 millions d'euros au 30 septembre, avec un horizon prévu au cours du deuxième semestre 2024.



