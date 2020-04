Ingenico group : Le titre gagne +4%, un analyste en soutien

(CercleFinance.com) - Le titre gagne plus de 4% profitant de l'analyse d'Invest Securities. Le bureau d'analyses indiquait ce matin que si la crise sanitaire pourrait avoir un impact plus fort qu'attendu sur la croissance organique 2020 (-5% à -9%), le management a sorti les grands moyens (100mE d'économies de coûts) pour préserver la marge d'EBITDA.



' Il s'agit d'une excellente nouvelle pour Ingenico et par ricochet Worldline qui pourrait céder la division B&A plus cher et plus rapidement que nous l'anticipions une fois la fusion finalisée au T3 20 ' indique le bureau d'analyses.



' Le relèvement de nos BNA 2020-22e sur Ingenico (+11%/+4%/+1%) est accessoire à ce stade, dans la mesure où notre objectif de cours de 131E repose sur un prix par transparence de l'action Worldline '.



' Avec l'abandon du dividende par Ingenico, il sera intéressant de voir ce matin si Worldline revient à la parité initiale, ce qui renforcerait la décote par rapport aux termes de l'OPE ' rajoute Invest Securities.



Le bureau d'analyses confirme son conseil à l'achat sur la valeur.



