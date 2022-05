Infotel : Oddo reste positif après le point d'activité

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Infotel avec un objectif de cours inchangé à 62 euros, après que la société informatique a selon lui, 'signé un très bon début d'exercice avec une croissance embarquée solide'.



Ce premier trimestre au-dessus de ses attentes amène le bureau d'études à relever légèrement sa prévision de croissance organique annuelle à 8% (contre 7,4% précédemment), en ligne avec la trajectoire induite par le nouveau plan à 2026.



'Infotel reste un actif de qualité qui repose sur des atouts et leviers bien identifiés, un aspect spéculatif encore avéré et une valorisation modérée', juge l'analyste, ajoutant qu'une meilleure allocation du capital 'pourrait également libérer du potentiel'.



