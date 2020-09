Infotel : Contrat de logiciel avec American Airlines

(CercleFinance.com) - Infotel annonce la signature d'un contrat pluriannuel pour son logiciel Orlando (Online Repository for LArge and Numerous DOcuments) avec American Airlines, gain qui 'devrait être suivi d'autres contrats actuellement en cours de finalisation'.



Orlando a été développé pour la création, la consultation et la mise à jour des divers manuels techniques nécessaires à la conduite des vols et à la maintenance des avions. Il a déjà séduit des compagnies aériennes comme Air France et des constructeurs d'avions comme ATR.



