Idi : Oddo BHF relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient sa recommandation 'surperformance' sur IDI pour un objectif de cours relevé de 66 à 70 euros, jugeant que 'malgré des qualités intrinsèques solides, l'IDI continue de subir une décote importante sur son ANR (39% contre 25% historiquement)'.



'Avec une philosophie d'investissement historiquement prudente et un portefeuille de qualité et bien diversifié, l'IDI affiche, depuis sa création, une croissance continue de son ANR', souligne l'analyste.



'Cette belle dynamique, soutenue par la performance de ses participations, témoigne de la qualité de ses actifs mais également de sa capacité à accompagner leur croissance. La politique de rotation du portefeuille devrait rester active sur 2023', poursuit-il.



