Idi : Acquisition de Culturespaces finalisée

(CercleFinance.com) - L'IDI et le Groupe Chevrillon annoncent avoir finalisé l'acquisition de Culturespaces, société de gestion déléguée de sites culturels historiques, de musées et de centres d'art, auprès du groupe Engie et de Bruno Monnier.



Le consortium accompagnera l'accélération du développement international de ce créateur d'expositions immersives diffusées au sein de ses centres digitaux, qui prévoit cette année l'inauguration de trois nouveaux centres d'art numériques à Amsterdam, New York et Séoul.



