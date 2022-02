Id logistics group : Vers l'acquisition de Kane Logistics

(CercleFinance.com) - ID Logistics annonce la signature d'un protocole pour l'acquisition de Kane Logistics, un 'pure player' américain de la logistique contractuelle et des services d'entreposage à valeur ajoutée, dont le chiffre d'affaires a atteint 235 millions de dollars en 2021.



L'équipe de Kane restera au sein de la société après la clôture de la transaction, dont la finalisation, qui reste soumise à l'approbation des autorités américaines compétentes en matière d'antitrust, est attendue avant l'été 2022.



A la clôture de la transaction, la valeur d'entreprise de Kane s'élèvera à 240 millions de dollars et sera intégralement réglée en numéraire. Cette acquisition sera relutive sur l'EBITDA d'ID Logistics dès la première année de consolidation.



