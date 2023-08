Id logistics group : Légère baisse du résultat net part du Groupe

(CercleFinance.com) - ID Logistics présente ses résultats du 1er semestre 2023 avec un chiffre d'affaires en hausse de +10,3% à 1 289 ME et un EBITDA courant en progression de +17,5% à 192,4 ME (+90bps).



Le résultat opérationnel courant augmente de +13,5% à 47,9 ME. La marge opérationnelle courante progresse ainsi de 10 points de base à 3,7% au 1er semestre 2023.



Le résultat net part du Groupe s'établit à 16,4 ME au cours du 1 er semestre 2023, en légère baisse de 1,9 ME par rapport au 1er semestre 2022. Cette performance intègre des charges nettes de financement de 11,9 ME, en hausse de 7,6 ME par rapport au 1er semestre 2022.



Les activités du Groupe ont généré 147,6 ME de trésorerie au cours des 6 premiers mois de l'année 2023, en hausse de +33,9% par rapport à 2022



