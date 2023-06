Id logistics group : Le titre fait son entrée sur l'indice SBF 120

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - ID Logistics va intégrer l'indice SBF 120, une étape 'significative' dans le développement du spécialiste de la logistique contractuelle dont l'action s'inscrivait en légère hausse vendredi.



Euronext a annoncé hier soir qu'ID Logistics ferait son entrée dans l'indice le lundi 19 juin avant l'ouverture des échanges, en remplacement d'OVH.



'C'est la reconnaissance de notre croissance ininterrompue depuis 20 ans grâce à un positionnement de spécialiste sur le marché de la logistique contractuelle et de nos performances financières qui génèrent de la valeur pour nos actionnaires', s'est félicité Eric Hémar, son PDG.



Si le cours de Bourse accuse un repli de l'ordre de 3% depuis le début de l'année, la capitalisation boursière du groupe flirte avec le seuil des 1,6 milliard d'euros.



ID Logistics, qui gère 375 sites implantés dans 18 pays et emploie 30.000 collaborateurs, a généré un chiffre d'affaires de 2,5 milliards d'euros en 2022.



Suite à cette annonce, le titre progressait de 1,5% vendredi à la Bourse de Paris.



