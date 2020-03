Id logistics group : Le bénéfice opérationnel courant en hausse

(CercleFinance.com) - ID Logistics a fait état ce mardi soir, après séance, d'un bénéfice net consolidé de 16,9 millions d'euros au titre de son exercice 2019, contre 28,7 millions un an plus tôt.



Le chiffre d'affaires s'est pour sa part élevé à près de 1,54 milliard d'euros, en progression de +8,8% en un an (+10% en comparable). Le résultat opérationnel courant s'affiche à 54 millions d'euros, en hausse de +14,2%.



'A ce jour, il est difficile de prévoir et de quantifier l'impact du Coronavirus (Covid-19). ID Logistics est très vigilant sur ces sujets et suit régulièrement la situation qui touche ses clients et son organisation', indique le groupe s'agissant de ses perspectives.



