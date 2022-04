Id logistics group : Hausse du chiffre d'affaires de 15,1% au 1er

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - ID Logistics publie un chiffre d'affaires de 539 ME au titre du 1er trimestre 2022, en hausse de 15,1% en données comparables par rapport à la même période un an plus tôt.



L'activité progresse de 7,9% en données comparables en France (204,2 ME) et de +20,3% en données comparables à l'international (334,8 ME).



'Le premier trimestre 2022 confirme la trajectoire de croissance du Groupe, que ce soit en France ou à l'international', commente Eric Hémar, p.d.-g. d'ID Logistics. 'Au-delà de la poursuite de la bonne dynamique commerciale, nous finalisons l'intégration des deux acquisitions réalisées fin 2021 (GVT au Benelux et Colisweb en France, ndlr) et nous commençons à intégrer Kane Logistics acquise fin mars 2022 ', ajoute-t-il.



Le groupe rappelle par ailleurs qu'il n'exerce pas d'activité en Ukraine et que son chiffre d'affaires en Russie est inférieur à 1% des revenus totaux. Les nouveaux investissements dans ce pays ont été suspendus.



ID Logistics indique vouloir 'maintenir son bon développement commercial' et rester 'concentré sur la montée en productivité des dossiers récents et la maîtrise des démarrages de l'année 2022'.



