Id logistics group : Hausse de 5,4% du CA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - ID Logistics publie un chiffre d'affaires de 630,4 ME au titre du 1er trimestre, en hausse de 5,4% en données comparables par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le même temps, l'activité en France a reculé de 2,1%, à 200 ME, mais progresse de 10,1% à l'international, à 430,4 ME.



ID Logistics annonce par ailleurs que l'acquisition de Spedimex (Pologne) est en cours de finalisation, avec 'un closing de l'opération prévu d'ici la fin du premier semestre 2023', précise Eric Hémar, p.d.-g. d'ID Logistics.



Après ce 1er trimestre 2023, le groupe assure être 'bien positionné pour poursuivre son développement rentable, en s'appuyant notamment sur ses relais de croissance en Europe (notamment en Pologne et en Italie) et aux Etats-Unis'.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel