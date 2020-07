Id logistics group : Hausse de +4,3% du CA semestriel

(CercleFinance.com) - Le groupe ID Logistics annonce ce soir un chiffre d'affaires, pour le 1er semestre 2020, de 776,6 millions d'euros, en hausse de +4,3% par rapport à 2019, et de +2,0% à données comparables.



'Au cours d'un premier semestre 2020 marqué par la crise sanitaire liée au Covid-19, ID Logistics parvient à maintenir une croissance de l'activité et une bonne performance commerciale. Après un premier trimestre 2020 de forte hausse du CA, le deuxième trimestre a illustré la résilience de notre business model', commente Eric Hémar, Président Directeur Général d'ID Logistics.



L'évolution de la situation sanitaire 'demeurant toujours imprévisible', le Groupe indique qu'il n'est pas à ce jour en capacité d'évaluer l'impact de cette crise sur ses revenus globaux 2020.



