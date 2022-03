Id logistics group : Hausse de 27% du résultat net annuel

(CercleFinance.com) - ID Logistics publie un résultat net en hausse de 26,6% à 35,7 millions d'euros au titre de l'année 2021, et un résultat opérationnel courant en croissance de 25% à 75,6 millions, soit une marge en progression de 30 points de base à 4,0%.



Le chiffre d'affaires du groupe de logistique contractuelle s'établit à 1,91 milliard d'euros, en hausse de 16,3% (+17% à données comparables), avec une part de l'activité e-commerce qui continue à croître pour atteindre à 28%.



Rappelant qu'il n'a pas d'activité en Ukraine et que son chiffre d'affaires en Russie représente environ 1% de ses revenus, ID Logistics affiche pour priorité en 2022, l'intégration de ses acquisitions récentes.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel