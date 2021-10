Id logistics group : Hausse de 13,6% du CA au 3e trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - ID Logistics annonce un chiffre d'affaires de 468,2 ME au titre du 3e trimestre 2021, soit une progression de 13.6% en données comparables par rapport à la même période un an plus tôt.

L'activité est notamment portée par l'international (+21.4%) alors que le marché hexagonal progresse de 4%.



Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires ressort à 1361 ME, en hausse de 16.3%, par rapport aux trois premiers trimestres de l'exercice précédent.



'Le Groupe continue de bénéficier de son positionnement reconnu dans l'e-commerce, à l'origine de la plupart des nouveaux dossiers démarrés au cours du dernier trimestre', analyse notamment Eric Hémar, président-directeur général d'ID Logistics.



La société indique enfin être 'bien positionnée pour poursuivre son développement rentable' et demeurer 'attentive aux opportunités de croissance externe, notamment en Europe du Nord et aux Etats-Unis'.







