Id logistics group : Entrée dans la liste de convictions d'Oddo BHF

(CercleFinance.com) - Oddo BHF indique faire entrer ID Logistics dans sa liste de convictions 'Nextcaps S2 2023', réitérant sa recommandation 'surperformance' et son objectif de cours de 350 euros, qui offre un potentiel de hausse de 45% pour le titre du groupe de logistique contractuelle.



'Le titre est revenu sur des niveaux beaucoup plus raisonnables suite à la baisse de cet été avec un multiple VE/EBITDA 2023 hors IFRS 16 inférieur à neuf fois', pointe l'analyste, estimant aussi que 'le momentum va redevenir plus positif au second semestre'.



Il attend en effet une meilleure croissance organique suite au dépassement des pics d'inflation, un levier sur les marges avec l'effet relutif du M&A et le mix CA à l'international, ainsi que le déploiement de contrats significatifs aux Etats-Unis et au Royaume-Uni.



