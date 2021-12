Id logistics group : ID Logistics boucle le rachat de GVT Transport & Logistics

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - ID Logistics a annoncé jeudi la finalisation de l'acquisition de 100% de GVT Transport & Logistics, la division transport et logistique du groupe néerlandais GVT.



Le groupe français précise que l'opération va lui permettre de mettre la main sur 12 sites abritant 200.000 m2 d'entrepôts ainsi que sur une flotte composée de 285 camions aux Pays-Bas et en Belgique.



Le rapprochement avec GVT Transport & Logistics, dont le siège se situe également à Tilburg (Pays-Bas), devrait parallèlement lui conférer une forte visibilité sur ce marché jugé 'stratégique'.



L'entité rachetée, qui emploie plus de 750 professionnels, sert principalement des sociétés internationales de distribution de produits électroniques et non alimentaires.



Dans son communiqué, ID Logistics rappelle qu'il collaborait avec GVT Transport & Logistics au Benelux depuis de nombreuses années.



