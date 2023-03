Icape : Résultat net plus que doublé en 2022

(CercleFinance.com) - Icape Holding publie un résultat net plus que doublé (+112%) en 2022, atteignant 5,3 millions d'euros, avec de fortes hausses de l'EBITDA (+127% à 14,5 millions) et du résultat opérationnel courant (+138% à 10 millions).



Le chiffre d'affaires du distributeur de cartes de circuits imprimés ressort à 219,6 millions d'euros, en progression de 34%, amélioration qui lui permet d'enregistrer une croissance de sa marge brute commerciale de plus de 70% à 49,6 millions.



Le conseil d'administration a décidé de proposer à l'assemblée générale du 16 mai la distribution d'un dividende ordinaire au titre de 2022 de 0,20 euro par action, soit 29,5% du résultat net, avec une mise en paiement le 15 juin.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur ICAPE en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application BFM Bourse Par email Ok