Icape : Progression de plus de 50% du CA au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Icape Holding affiche au 30 juin 2022, un chiffre d'affaires semestriel de 110,2 millions d'euros, en progression de plus de 50% en comparaison annuelle, une croissance notamment portée par l'Europe et par les États-Unis.



L'activité ICAPE, relative à la distribution de circuits imprimés, représente plus de 85% du chiffre d'affaires semestriel et l'activité CIPEM, dédiée à la distribution de pièces électromécaniques 'custom made', ainsi que DIVSYS, en constitue 15%.



Revendiquant un carnet de commandes de 71,8 millions d'euros à fin juin, il se dit confiant quant à la réalisation de ses objectifs commerciaux et financiers à court et moyen terme et réaffirme ses objectifs de chiffre d'affaires et de croissance externe à fin 2022.



