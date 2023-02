Icape : Investissement logistique en Italie

(CercleFinance.com) - Icape annonce avoir décidé de réaliser un investissement significatif à travers un nouveau bâtiment de 350 m2 en Italie, pour répondre à la demande croissante en cartes de circuits imprimés et en pièces techniques de la part de l'industrie électronique.



Le distributeur de cartes de circuits imprimés explique que ce bâtiment offrira 'de nouvelles ressources pour enrichir ses services et son activité à travers des options de livraison rapide et des possibilités de stockage variées pour ses clients'.



Icape rappelle avoir créé en 2017 une filiale basée à Modène, en Italie. Le nouvel entrepôt entièrement opérationnel accompagnera le développement du groupe et de son réseau logistique, qui compte désormais 12 entrepôts dans le monde.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel