Icape : Succès de son introduction en bourse

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - ICAPE Holding, distributeur technologique mondial de cartes de circuits imprimés, annonce aujourd'hui le succès de son introduction en bourse sur le marché Euronext Growth® à Paris.



L'augmentation de capital est d'environ 17 ME pouvant être portée à environ 17,6 ME en cas d'exercice intégral de l'Option de Surallocation.



Le début des négociations sur Euronext Growth® à Paris est fixé au 11 juillet 2022.



Thierry Ballenghien, Fondateur et Président du Groupe ICAPE, déclare : ' Ce succès constitue un moment clé dans l'histoire du Groupe ICAPE. Malgré la forte volatilité des marchés financiers, la proposition de valeur et la stratégie du Groupe ICAPE ont ainsi su convaincre des investisseurs institutionnels, industriels comme financiers, ainsi que de nombreux investisseurs particuliers. '



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.