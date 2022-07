Icape : Euronext célèbre son introduction en bourse

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Euronext célèbre aujourd'hui l'introduction en bourse du Groupe ICAPE, distributeur technologique mondial de circuits imprimés, sur Euronext Growth Paris.



Le Groupe ICAPE est spécialisé dans la distribution de circuits imprimés et de pièces techniques sur-mesure tels que les connecteurs, les adaptateurs, les transformateurs et les câbles.



À travers son introduction en bourse, le Groupe ICAPE a pour objectif de poursuivre sa stratégie de croissance externe grâce à l'acquisition de sociétés de taille modérée et détenant un large portefeuille de clients locaux, afin d'étendre et de consolider la présence du Groupe en Europe et à l'international.



L'introduction en bourse du Groupe ICAPE a été réalisée à la suite de l'admission à la négociation le 11 juillet 2021 des 8 066 875 actions qui composent son capital dont 1 003 000 nouvelles actions émises dans le cadre d'une Offre Globale.



Le prix de l'offre a été fixé à 16,95 euros par action. La capitalisation boursière de la société au jour de l'introduction s'élève ainsi à 136,7 millions d'euros. Le montant total de l'offre représente 17 millions d'euros.



