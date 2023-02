Icape : Augmentation de plus d'un tiers du CA annuel

(CercleFinance.com) - Icape affiche un chiffre d'affaires de 219,6 millions d'euros au titre de 2022, en progression de plus de 34%. Retraité des cessions à venir, il s'établit à près de 228 millions, en ligne avec l'objectif annoncé lors de son introduction en bourse.



Ces cessions (portant sur sa filiale russe et son activité DIVSYS aux États-Unis), qui devraient intervenir en 2023, concernent des actifs non stratégiques et sont menées notamment dans un objectif d'amélioration de la rentabilité du groupe.



Le spécialiste de la chaîne d'approvisionnement des circuits imprimés entend poursuivre à court et moyen terme sa dynamique de croissance externe en sécurisant près de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires additionnels par an en 2023 et 2024.



